Рада изменила процедуру ликвидации банков

В Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект № 4546.

«За» проголосовали 256 нардепов.

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Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения ущерба (убытков) лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возврата активов банков-банкротов.

Прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации. В законе предусмотрели освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.

Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.

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Глава налогового комитета Даниил Гетманцев ранее сообщал, что Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков выявил выведенных денег на 120 млрд гривен и установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к причинению ущерба.

Напомним, финкомитет рекомендовал Раде одобрить этот закон во втором чтении.

Справка Finance.ua:

Банки и другие финучреждения обязаны отправить сообщение об открытии или закрытии счета налогоплательщика — юридического лица, в том числе открытого через его обособленные подразделения, или самозанятого физического лица в контролирующий орган, в котором налогоплательщик состоит на учете, в день открытия/закрытия счета.

В результате ликвидации банков, начиная с 2015 года, пострадали 7,7 млн украинских граждан.

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