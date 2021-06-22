Рада изменила процедуру ликвидации банков

В Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект № 4546.
«За» проголосовали 256 нардепов.
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Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения ущерба (убытков) лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возврата активов банков-банкротов.
Прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации. В законе предусмотрели освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.
Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.
Глава налогового комитета Даниил Гетманцев ранее сообщал, что Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков выявил выведенных денег на 120 млрд гривен и установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к причинению ущерба.
Напомним, финкомитет рекомендовал Раде одобрить этот закон во втором чтении.
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