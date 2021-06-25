Туризм может потерять из-за пандемии свыше 4 триллионов долларов – ООН

В 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли понесли убытки размером 2,4 триллиона долларов США. Аналогичную цифру ожидают и в этом году.
Об этом сообщает UN News.
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По информации авторов доклада, представленной совместно со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), в период с января по декабрь 2020 года количество иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.
Эксперты считают, что восстановление туристического сектора будет значительно зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19.
«Миру необходимы глобальные общие усилия по вакцинации», – заявила исполняющая обязанности Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюрант.
Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. По мнению экспертов, даже в развитых странах полного возрождения иностранного туризма не следует ожидать ранее 2023 года.
Напомним, Государственное агентство развития туризма призывает украинских отельеров активнее вакцинироваться от COVID-19, ведь это влияет на имидж Украины в туристическом мире.
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