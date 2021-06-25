0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Туризм может потерять из-за пандемии свыше 4 триллионов долларов – ООН

Туризм может потерять из-за пандемии свыше 4 триллионов долларов – ООН

В 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли понесли убытки размером 2,4 триллиона долларов США. Аналогичную цифру ожидают и в этом году.

Об этом сообщает UN News.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.

По информации авторов доклада, представленной совместно со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), в период с января по декабрь 2020 года количество иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.

Эксперты считают, что восстановление туристического сектора будет значительно зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19.

«Миру необходимы глобальные общие усилия по вакцинации», – заявила исполняющая обязанности Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюрант.

Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. По мнению экспертов, даже в развитых странах полного возрождения иностранного туризма не следует ожидать ранее 2023 года.

Напомним, Государственное агентство развития туризма призывает украинских отельеров активнее вакцинироваться от COVID-19, ведь это влияет на имидж Украины в туристическом мире.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.