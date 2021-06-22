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США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта США выдало распоряжение о запрете продажи билетов на авиаперелеты между США и Беларусью, после того, как Минск принудительно посадил рейс авиакомпании Ryanair и арестовал оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает Reuters.

Издавая распоряжение, ведомство заявило, что Госдепартамент США определил, что ограничение поездок между США и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона после перенаправления рейса Ryanair.

Министерство отметило, что распоряжение также касается и путешествий на основе так называемых интерлайн-соглашений, когда одна авиакомпания продает билеты по маршруту, который включает рейсы, выполняемые другими авиакомпаниями.

В то же время указ позволяет «выполнять любые перевозки, которые считаются такими, которые отвечают национальным интересам США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности».

Правительство США обдумывает этот шаг несколько недель, однако он, в целом, имеет символический характер, поскольку американские сервисы по организации поездок продают относительно мало билетов для полетов в Беларусь, говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня ЕС и США одновременно объявили о введении санкций против ключевых секторов экономики Беларуси, а также десятков чиновников, связанных с режимом Лукашенко.

По материалам Укринформ
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