Air Astana увеличивает количество авиарейсов в Киев

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 1 июля усилит свое присутствие на украинском рынке за счет увеличения частоты полетов в Киев.
Об этом пишет Avianews.
В дополнение к двум еженедельным рейсам в Алматы и одному еженедельному рейсу в Нур-Султан авиаперевозчик добавит по одному рейсу в неделю на этих двух направлениях, сообщили в Air Astana.
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Таким образом, общая частота полетов на маршруте Киев – Алматы составит три рейса в неделю, на линии Киев – Нур-Султан — два рейса в неделю.
Стоимость билетов. Минимальная заявленная стоимость авиабилетов на рейсы Air Astana в обе стороны начинается от $376 в эконом-класс и от $876 в бизнес-класс.
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На линии Киев – Алматы полеты два раза в неделю выполняет также украинский лоукостер SkyUp. Его авиабилеты могут быть дешевле, однако авиакомпания предлагает упрощенный сервис по сравнению с Air Astana
Расписание рейсов Алматы — Киев — Алматы Air Astana:
Расписание рейсов Нур-Султан — Киев — Нур-Султан Air Astana:
Въезд в Казахстан. Граждане Украины могут посещать Казахстан в том числе с целью туризма. Для этого перед вылетом необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Он должен показать негативный результат, т.е. подтвердить, что человек не болен.
С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Казахстана должно пройти не более 72 часов. Документ о тестировании должен быть на русском, казахском или английском языках.
Медицинская туристическая страховка на одну неделю для Казахстана стоит 190 грн. Она покрывает в том числе лечение от COVID-19.
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