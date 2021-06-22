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В «Дії» стартует бета-тестирование COVID-сертификатов

В «Дії» стартует бета-тестирование COVID-сертификатов

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования «ковидных сертификатов» в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Минцифры запускает регистрацию на бета-тестирование ковидных сертификатов. Зарегистрироваться можно по ссылке сказано в сообщении.

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Бета-тестирование ковидных сертификатов о вакцинации стартует уже 1 июля, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

Кто может принять участие в бета-тесте? Украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получившие 2 дозы) на территории Украины.

«Ваши отзывы помогут команде Минцифры найти недочеты и максимально быстро их устранить перед проведением оценки сертификатов согласно требованиям ЕС», — говорят в Минцифры.

Как отмечается, Минцифры наладило эффективный процесс между госучреждениями для быстрого создания и введения ковидных сертификатов в «Дії», которые помогут украинцам вернуться к привычной жизни. Ковидный сертификат — это документ в «Дії», который будет подтверждать ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах.

Ковидные сертификаты будут работать так, как и другие документы в «Дії». Проверить действительность сертификата можно будет по QR-коду. Это удобно, ведь не нужно дополнительно внедрять специальное оборудование для проверки. Также позже ковидный сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или если вы недавно переболели COVID-19.

По материалам Finance.UA
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