Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Несмотря на пандемию, количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 миллионов. Этот показатель вырос на 6,3% до 20,8 млн человек.
Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini, опубликованном во вторник, 29 июня.
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Стоит отметить, что базирующаяся в Париже международная консалтинговая компания Capgemini учитывает в своем исследовании акции, твердопроцентные ценные бумаги, альтернативные инвестиции, наличные деньги и недвижимость, которая не используется для собственного проживания.
Сколько денег у миллионеров? Совокупное состояние богатейших людей планеты за прошлый год увеличились на 7,6 процента до рекордного показателя в почти 80 трлн долл США, что связано, прежде всего, с бумом на рынках ценных бумаг.
Локации миллионеров. Больше всего людей с состоянием не менее одного миллиона долларов – в США. За ними следуют Япония, Германия и Китай. В целом в этих странах проживают почти 63% всех миллионеров в мире, говорится в ежегодном отчете World Wealth Report.
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