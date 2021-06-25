Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Несмотря на пандемию, количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 миллионов. Этот показатель вырос на 6,3% до 20,8 млн человек.

Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini, опубликованном во вторник, 29 июня.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы пишем о новостях, которые точно пригодятся для вашего кошелька. Там же учим не платить лишнее. Не забудьте подписаться! 🤫

Стоит отметить, что базирующаяся в Париже международная консалтинговая компания Capgemini учитывает в своем исследовании акции, твердопроцентные ценные бумаги, альтернативные инвестиции, наличные деньги и недвижимость, которая не используется для собственного проживания.

Сколько денег у миллионеров? Совокупное состояние богатейших людей планеты за прошлый год увеличились на 7,6 процента до рекордного показателя в почти 80 трлн долл США, что связано, прежде всего, с бумом на рынках ценных бумаг.

Локации миллионеров. Больше всего людей с состоянием не менее одного миллиона долларов – в США. За ними следуют Япония, Германия и Китай. В целом в этих странах проживают почти 63% всех миллионеров в мире, говорится в ежегодном отчете World Wealth Report.