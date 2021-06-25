0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Несмотря на пандемию, количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 миллионов. Этот показатель вырос на 6,3% до 20,8 млн человек.

Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini, опубликованном во вторник, 29 июня.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы пишем о новостях, которые точно пригодятся для вашего кошелька. Там же учим не платить лишнее. Не забудьте подписаться! 🤫

Стоит отметить, что базирующаяся в Париже международная консалтинговая компания Capgemini учитывает в своем исследовании акции, твердопроцентные ценные бумаги, альтернативные инвестиции, наличные деньги и недвижимость, которая не используется для собственного проживания.

Сколько денег у миллионеров? Совокупное состояние богатейших людей планеты за прошлый год увеличились на 7,6 процента до рекордного показателя в почти 80 трлн долл США, что связано, прежде всего, с бумом на рынках ценных бумаг.

Локации миллионеров. Больше всего людей с состоянием не менее одного миллиона долларов – в США. За ними следуют Япония, Германия и Китай. В целом в этих странах проживают почти 63% всех миллионеров в мире, говорится в ежегодном отчете World Wealth Report.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.