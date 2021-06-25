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В Минагрополитики сообщили, как подготовить участок для продажи

В Минагрополитики сообщили, как подготовить участок для продажи

С 1 июля владельцы земли получили больше возможностей распоряжаться ею. Для того, чтобы реализовать гарантированные новым законодательством права, владельцам земли нужно сделать несколько шагов.

Об этом написал министр аграрной политики Роман Лещенко на своей странице в Facebook.

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Шаги для реализации новых прав на землю:

1. У участка должен быть кадастровый номер. Наличие номера можно проверить на Публичной кадастровой карте Украины.

Если кадастрового номера нет, следует обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. В ходе регистрации участка ему будет присвоен кадастровый номер.

2. Зарегистрируйте право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, если до настоящего времени вы этого не сделали. Для регистрации права обратитесь в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, к нотариусу или в ЦПАУ.

Для регистрации права собственности подготовьте документы:

  • выписка из Государственного земельного кадастра;
  • копию и оригинал паспорта и идентификационного номера;
  • подтверждение уплаты административного сбора;
  • документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство).

3. После регистрации права собственности на землю получите бумажную или электронную выписку из Государственного реестра вещных прав.

Регистрация права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов сможет гарантировать вам право пользования, владения распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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