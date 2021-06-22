United Airlines объявила о самой большой закупке самолетов в своей истории

Американский гигант в сфере авиаперевозок, компания United Airlines, объявила о закупке сразу 270 новых самолетов, что является самым большим заказом в истории компании.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
«United расширяет свой флот на 270 самолетов Boeing и Airbus, что является крупнейшим заказом в истории авиакомпании, а также крупнейшим для компании за десятилетие», – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что компания закупает 200 самолетов Boeing 737 MAX и 70 Airbus A321neo. Кроме того, она планирует модернизацию 100% остального основного узкофюзеляжного парка. Главная цель – изменить качество сервиса и создать новый фирменный интерьер, увеличив количество мест премиум-класса, расширив грузовые отсеки и улучшив системы мультимедиа и WiFi.
Масштабная закупка является частью новой программы компании «United Next», рассчитанной на среднюю перспективу. Она предполагает увеличение возможностей для пассажироперевозок, существенное уменьшение выбросов СО2 на одно место, создание десятков тысяч качественных рабочих мест.
«В сочетании с текущим портфелем заказов United ожидает представить более 500 новых узкофюзеляжных самолетов: 40 в 2022-м, 138 в 2023-м и целых 350 в 2024-м годах и позже», – говорится в сообщении.
United Airlines считается одной из крупнейших в США и в мире компаний-авиаперевозчиков. Ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.
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