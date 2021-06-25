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Эксперт рассказал, почему перенесли повышение пенсий для украинцев старше 75 лет

Эксперт рассказал, почему перенесли повышение пенсий для украинцев старше 75 лет

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил о том, что повышение пенсионных выплат в Украине пенсионерам старше 75 лет на 400 гривен перенесли из-за нехватки незначительной суммы.

Об этом он сказал в эфире на телеканала «Украина 24».

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«Это уже не впервые переносят обещанное для пенсионеров старше 75 лет повышение пенсий на 400 грн. Я помню, президент Зеленский обещал повысить пенсии всем категориям пенсионеров еще в мае прошлого года. Это должно было произойти с начала года, потом перенесли на 1 мая, сейчас должны были сделать 1 июля, но опять переносят на осень и обещают, что это сделают с 1 октября», — сказал он.

По словам эксперта, связано это с нехваткой денег в Пенсионном фонде.

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«Чиновники называют сумму — около 2 млрд грн не хватает на выплаты этой категории пенсионеров. С другой стороны, я думаю, что сумма небольшая, могли бы и выполнить обещание перед старшей категорией пенсионеров. Для государства это капля в море», — подчеркнул он.

Павловский для сравнения напомнил, что на празднование Дня Независимости власть запланировала потратить 5,5 млрд грн. По его словам, можно сократить некоторые статьи госбюджета, чтобы профинансировать повышение пенсий.

Также эксперт считает, что событие будет иметь для власти политические последствия:

«Это наиболее уязвимая старшая группа пенсионеров… Эти люди наиболее активные и дисциплинированные избиратели, и если им пообещала власть и не выполнила, переносит каждый раз — понятно, какое будет отношение».

По материалам Хвыля
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