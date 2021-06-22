Зеленский подписал закон, разрешающий ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro.
Об этом сообщается на сайте Рады.
В частности, закон позволяет выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro, стоимость работ оценивают по меньшей мере в 85 миллиардов гривен.
Законом также разрешается закупка без тендеров работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Речь идет, в частности, о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Закарпатье.
Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.
Как говорится на странице соответствующего законопроекта №5309 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 25 июня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСВчера, 16:17 - 1526 12
Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опросВчера, 17:40 - 469 10
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда5 ч. назад - 3124 9
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»7 ч. назад - 958 9
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев4 ч. назад - 1204 7
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлица9 ч. назад - 5562 2
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда5 ч. назад - 3124 9
Поставщики газа начали публиковать цены на июль10 ч. назад - 2177
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев4 ч. назад - 1204 7
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»7 ч. назад - 958 9
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 607 2
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 340 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 830
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1677 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1542 10