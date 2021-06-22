Зеленский подписал закон, разрешающий ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В частности, закон позволяет выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro, стоимость работ оценивают по меньшей мере в 85 миллиардов гривен.

Законом также разрешается закупка без тендеров работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Речь идет, в частности, о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Закарпатье.

Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.

Как говорится на странице соответствующего законопроекта №5309 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 25 июня.