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Максимальное пособие по безработице вырастет более чем на 400 гривен

Максимальное пособие по безработице вырастет более чем на 400 гривен

Максимальная помощь по безработице с 1 июля 2021 года вырастет на 436 гривен – с 9 080 гривен до 9 516 гривен. Это предусмотрено нормами закона о госбюджете Украины на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Расчеты. Максимальное пособие по безработице высчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.

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По закону о госбюджете, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля вырастет с 2270 гривен до 2379 гривен. Соответственно увеличится и максимальное пособие по безработице.

Что же касается размера минимального пособия по безработице, то он остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

Справка Finance.ua:

  • В I квартале 2021 года количество безработного населения составило 1,8 млн человек.
  • С 1 января 2022 года в Украине начнет действовать государственная програма, которая будет превращать малообеспеченных и безработных в предпринимателей.
  • Минэкономики разработало законопроект, согласно которому правительство планирует урезать размер пособия по безработице. Что именно планируют изменить – читайте тут.

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По материалам Finance.UA
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