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Samsung представил новую платформу для «умных» часов

Samsung представил новую платформу для «умных» часов

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новый интерфейс для устройств One UI Watch, которые носят на руках.

Презентация транслировалась онлайн на YouTube-канале компании.

One UI Watch будет доступен на платформе, созданной Samsung совместно с Google, который должен обеспечить повышение производительности, более «бесшовное» взаимодействие между часами и мобильными устройствами, управляемыми операционной системой Android (принадлежит Google) и др.

Например, установленные на смартфон приложения, которые совместимы с часами, будут одновременно загружены и на часы (или другие переносные устройства), а заблокировав звонки и сообщения на часах, пользователь отключит их и на смартфоне.

Как отметил в ходе презентации представитель Samsung, в One UI Watch они объединили лучшее из двух операционных систем Tizen и Wear OS. Основной фокус компании сделали на улучшении работы батареи устройств и коллаборации с сервисами здоровья.

Первым устройством с поддержкой One UI Watch станет следующая модель Galaxy Watch, презентация которой запланирована позже этим летом. Как ранее говорили инсайдеры, презентация новых устройств Samsung должна состояться в августе.

По материалам УНН
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