Samsung представил новую платформу для «умных» часов

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новый интерфейс для устройств One UI Watch, которые носят на руках.
Презентация транслировалась онлайн на YouTube-канале компании.
One UI Watch будет доступен на платформе, созданной Samsung совместно с Google, который должен обеспечить повышение производительности, более «бесшовное» взаимодействие между часами и мобильными устройствами, управляемыми операционной системой Android (принадлежит Google) и др.
Например, установленные на смартфон приложения, которые совместимы с часами, будут одновременно загружены и на часы (или другие переносные устройства), а заблокировав звонки и сообщения на часах, пользователь отключит их и на смартфоне.
Как отметил в ходе презентации представитель Samsung, в One UI Watch они объединили лучшее из двух операционных систем Tizen и Wear OS. Основной фокус компании сделали на улучшении работы батареи устройств и коллаборации с сервисами здоровья.
Первым устройством с поддержкой One UI Watch станет следующая модель Galaxy Watch, презентация которой запланирована позже этим летом. Как ранее говорили инсайдеры, презентация новых устройств Samsung должна состояться в августе.
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