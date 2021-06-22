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По программе «Доступная ипотека» одобрили кредитов на 421 миллион гривен

По программе «Доступная ипотека» одобрили кредитов на 421 миллион гривен

По состоянию на 29 июня текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн, при чем как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно – 77,87%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов.

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Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • г. Киев (35,2%);
  • Киевская обл. (29,1%);
  • Харьковская обл. (6,5%);
  • Львовская обл. (5,7%);
  • Ровенская обл. (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • + 7% – количества кредитов и + 7% – суммы кредитов;
  • + 5% – количества заявок и + 4% – суммы заявок.

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14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.


Инфографика: Минфин

По материалам Finance.UA
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