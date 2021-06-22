По программе «Доступная ипотека» одобрили кредитов на 421 миллион гривен

По состоянию на 29 июня текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн, при чем как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно – 77,87%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов.
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Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.
Инфографика: Минфин
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