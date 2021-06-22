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Китай решил построить солнечную электростанцию в космосе

Китай решил построить солнечную электростанцию в космосе

Китай хочет построить на орбите Земли первую космическую солнечную электростанцию. Проект предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей. Добытая с их помощью экологически чистая электроэнергия будет передаваться на Землю. Конструкцию планируется разместить к 2030 году на геостационарной орбите, на высоте 35 786 км, где она будет постоянно находиться над выбранной точкой Земли.

Об этом со ссылкой на SpaceNews пишет «Сегодня».

Проект должен начаться с эксперимента по передаче энергии в 2022 году, заявил на недавней презентации Лун Лэхао, главный конструктор китайских ракет серии «Чанчжэн-9» (Long March). Именно с помощью таких ракет Пекин планирует доставить на орбиту элементы будущей солнечной электростанции. Усовершенствованная версия ракеты сможет выводить на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а на отлетную к Луне траекторию — от 50 до 53 тонн.

Общая площадь солнечной электростанции должна составить 1 кв. км. Для ее сооружения потребуется более ста запусков, в ходе которых на орбиту доставят около 10 тыс. тонн конструкций. Перевести проект на коммерческую основу планируют к 2050 году.

Конструкторы космической техники Лун и Ци Фажэнь отметили, что постройка станции будет сопряжена с рядом сложностей. Перед учеными будут стоять задачи сделать станцию экономически оправданной, снизить цену постройки, решить вопросы эффективности и безопасности передачи энергии на Землю.

Подобные идеи ранее не раз предлагались разными странами, в том числе Японией и США, однако до практической реализации их пока не доходило. Проект орбитальной электростанции упоминался в числе китайских космических планов, а в 2019 году в городе Чунцин было начато строительство экспериментальной базы для испытания способов беспроводной передачи энергии на расстояние.

По материалам Сегодня
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