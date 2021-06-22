Количество безработных в Донецкой области достигло 131 тыс. человек

По данным обследования рабочей силы, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в І квартале 2021 года количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) 699,6 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 697,7 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 671,8 тыс. человек.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области.
По сравнению с предыдущим годом количество занятых и уровень занятости сократились. Если в І квартале 2020 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 44,5%, то в І квартале 2021 года – 41,7%. Уровень занятости среди населения в возрасте 15–70 лет снизился с 51,6% до 48,9%. В трудоспособном возрасте уровень занятости в І квартале 2021 года составил 59,3% против 61,9% в І квартале 2020 года.
В то же время увеличилось количество безработных и вырос уровень безработицы. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, в возрасте 15–70 лет и в трудоспособном возрасте составило в І квартале 2021 года по 131,6 тыс. человек против 119,3 тыс. человек в І квартале 2020 года (они в соответствии с методологией Международной организации труда не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости).
Уровень безработицы в І квартале 2021 года составил среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 15,8%, в возрасте 15–70 лет – 15,9% (в І квартале 2020 года было соответственно 13,7% и 13,8%), в трудоспособном возрасте – 16,4% против 14,3% год назад. Уровень безработицы в Донецкой области оказался самым высоким среди всех регионов и значительно выше, чем в среднем по Украине, где он составил в І квартале 2021 года 10,4% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 10,5% – в возрасте 15–70 лет и 10,9% рабочей силы трудоспособного возраста.
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