Канадцы задолжали по ипотеке $1,4 триллиона

Общая сумма ипотечного кредитования в Канаде в этом году достигла 1,69 триллиона канадских долларов (около 1,4 триллиона долл. США).

Об этом пишет CBC News со ссылкой на данные Статистического бюро Канады.

«По состоянию на конец апреля канадцы имели почти 1,69 трлн долл. долгов по ипотеке. В марте размер задолженности вырос на $ 12,9 млрд, а в апреле — еще на $ 17,7 млрд», — говорится в материале.

Отмечается, что общая задолженность по ипотеке в Канаде за год выросла на 7,8%, а рост объема ипотечного кредитования в апреле был самым большим в истории.

В течение пандемии канадцы нарастили также и другие долги, хотя и значительно медленнее. Без учета ипотеки, население Канады должно финансовым учреждениям 782,7 млрд канадских долларов (около 652 млрд долл. США), и в апреле этот показатель вырос на 0,2%.

В целом же на фоне рекордных цен на жилье общая задолженность канадцев достигла 2,4 трлн канадских долларов (около 2 трлн долл. США).