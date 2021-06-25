По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (34,019 млн грн и 45,701 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (56 и 27), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,15−27,16 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 79,720 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

27,1500 — 40 000

27,1500 — 10 000

27,1400 — 77 777

27,1400 — 33 333

27,1300 — 150 000

27,1300 — 99 999

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,1200 — 15 000

27,1390 — 30 000

27,1400 — 5 000

27,1400 — 15 000

27,1400 — 15 000

27,1400 — 10 000

27,1500 — 15 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,1671 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,1244 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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