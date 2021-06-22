Смартфон с экраном-браслетом: компания Samsung запатентовала новую разработку

Корейская компания Samsung запатентовала новую разработку «два-в-одном»: смартфон со съемным модулем, который превращается в браслет.

Об этом сообщает портал Notebook Check.

В частности, в верхней части нового смартфона размещен специальный съемный блок с дисплеем во всю ширину корпуса телефона. Эту часть устройства можно отсоединить и образовать так называемый «умный» браслет.

При этом его можно сгибать вокруг запястья и носить, в частности, как фитнес-браслет.



Изображение: Notebook Check

Как предполагается, смартфоны формата «два-в-одном» с «умным» браслетом могут стать интересным и экономически выгодным решением в будущем.