Верховный суд подтвердил законность передачи газораспределительных сетей компании Фирташа

Верховный суд 23 июня отказался признать недействительным договор, заключенный между входящим в «Региональную газовую компанию» Дмитрия Фирташа ПАО «Волыньгаз» и Министерством энергетики и защиты окружающей среды, на основании которого «Волыньгазу» в 2017 году были переданы в эксплуатацию газораспределительные сети.
Как говорится в решении суда, тем самым была отклонена кассационная жалоба замгенпрокурора и были оставлены без изменений решения Хозяйственного суда Киева от 20 сентября 2018 года и Северного апелляционного суда от 19 января 2021 года.
Обжалование передачи сетей «Волыньгазу» инициировала в марте 2018 года прокуратура, обратившись в суд в интересах Фонда государственного имущества.
Позиция прокурора заключалась в том, что спорный договор был заключен с нарушением порядка предоставления в пользование госимущества, исключительные полномочия по распоряжению которым принадлежат ФГИ.
Как отмечалось в иске, ни Кабинет министров, ни Минэнерго не имели права распоряжаться спорным госимуществом и передавать его безвозмездно в пользование хозяйствующему субъекту частной формы собственности.
Упомянутые суды низших инстанций с доводами прокурора не согласились, отметив, что договор заключен между ответчиками во исполнение постановления Кабмина, которым определен порядок использования госимущества, которое используется для обеспечения распределения природного газа и не подлежит приватизации, а Минэнерго определено органом управления этим имуществом.
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