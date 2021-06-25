На сколько наполнится госбюджет после открытия рынка земли

При продаже земли украинцами государство будет получать 1% от сделки в виде пошлины. В связи с тем, что не ожидается массовых продаж, на первом этапе государственный бюджет пополнится ориентировочно на 500 млн грн.

Такие прогнозы в программе «Неофициальный разговор» телеканала Дом озвучил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он отметил, что собственники земли поддерживают открытие рынка, но это не значит, что они планируют продавать свои паи.

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«Мы делали опрос землепользователей и собственников земли. И 90% ответили, что они за то, чтобы иметь право. В то же время не более 7% готовы продавать. То есть люди хотят иметь право, но не будет массовой продажи», — сказал Высоцкий.

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В связи с тем, что на продажу земли площадью более 2 га все эти годы действовал мораторий, в Украине еще не установилась цена на землю.

«Цену реальную сложно сказать, потому что у нас 30 лет рынка не было. Но если мы возьмем такой индикатив, как аренда, то аренда выросла. Если брать в гривне, то за 30 лет — более чем в 20 раз. За последние 8−10 лет — выросла в 10 раз. Сейчас в среднем по Украине аренда составляет 3−4 тыс. грн., а 10 лет назад это было 300−400 грн «, — сообщил замминистра.

На первом этапе открывается рынок прежде всего на паи, их размеры 3−7 га. Стоимость среднего пая прогнозируется на уровне 200 тыс. грн, добавил Высоцкий.

«В госбюджет вообще деньги не пойдут. Это же частная собственность. Это деньги одних людей будут поступать другим. И там только 1% сбор, пошлина, ну, это копейки. Мы оцениваем, что не более, чем 1 млн га будет продано в первый период. Массовой продажи не будет», — пояснил замминистра.

По подсчетам Высоцкого, госбюджет от продажи 1 млн га пополнится на 500 млн грн.

«Посчитаем. 1 млн га продадут. В среднем — 50 тыс. грн за га, значит, общая сумма всех сделок — 50 млрд грн. От них 1% пошлины — это 500 млн грн. В масштабах нашего госбюджета (он почти триллион гривень) это все же не будет главной статьей его наполнения», — предположил он.