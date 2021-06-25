0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Смелянский будет возглавлять «Укрпочту» еще два года

Смелянский будет возглавлять «Укрпочту» еще два года

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский продолжит руководить компанией до 30 июня 2023 года. Наблюдательный совет принял решение о продлении контракта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он продолжит возглавлять компанию до 2023 года.

«Я хочу сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года», — сообщил Смелянский.

Напомним, Игорь Смелянский родился 6 октября 1975 года в Одессе.

В 1999 году окончил Школу бизнеса им. Лубина Пейс Университета (Нью-Йорк, США) по специальности бухгалтер-аудитор.

В мае 2005 года окончил с отличием Школу бизнеса имени Роберта Макдоноу Джорджтаунского университета (МВА) и юридический факультет университета им. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).

17 августа 2018 года Министерство инфраструктуры подписало трехлетний контракт с генеральным директором «Укрпочты» Игорем Смелянским.

Отметим, в июне Кабмин разрешил наблюдательному совету «Укрпочты» назначать гендиректора компании без конкурса. Решения принимает наблюдательный совет.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.