Смелянский будет возглавлять «Укрпочту» еще два года

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский продолжит руководить компанией до 30 июня 2023 года. Наблюдательный совет принял решение о продлении контракта.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он продолжит возглавлять компанию до 2023 года.
«Я хочу сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года», — сообщил Смелянский.
Напомним, Игорь Смелянский родился 6 октября 1975 года в Одессе.
В 1999 году окончил Школу бизнеса им. Лубина Пейс Университета (Нью-Йорк, США) по специальности бухгалтер-аудитор.
В мае 2005 года окончил с отличием Школу бизнеса имени Роберта Макдоноу Джорджтаунского университета (МВА) и юридический факультет университета им. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).
17 августа 2018 года Министерство инфраструктуры подписало трехлетний контракт с генеральным директором «Укрпочты» Игорем Смелянским.
Отметим, в июне Кабмин разрешил наблюдательному совету «Укрпочты» назначать гендиректора компании без конкурса. Решения принимает наблюдательный совет.
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