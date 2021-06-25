Британия запретила бирже Binance торговать криптовалютой в стране

Британский финансовый регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, которая проводит операции с криптовалютами, и предупредил, что деятельность Binance Markets и других компаний группы по торговле криптовалютой в стране будет иметь незаконный характер.
Об этом пишет Financial Times.
«Решение Управления по финансовому поведению Великобритании (FCA) — один из важнейших шагов, предпринятых регуляторами мира против Binance. Биржа должна до вечера среды подтвердить, что выполнила требования регулятора», — пишет газета.
В FCA заявили, что Binance Markets Limited не имеет права заниматься какой-либо регулируемой деятельностью в Британии.
«Ни одна другая организация Binance Group не имеет никакой формы разрешения, регистрации или лицензии на ведение регулируемой деятельности в Британии», — добавили в ведомстве.
Регулятор обязал Binance в среду сообщить на своем веб-сайте и в социальных сетях, что Binance Markets не имеет права вести деятельность в Британии. Она также должна обеспечить безопасность и хранение всех записей о британских пользователях и проинформировать об этом FCA до 2 июля.
«Binance заявил, что для сотрудничества с регуляторными органами нужен общий подход, и что очень серьезно относится к своим обязательствам. Там добавили, что сообщение FCA „не имеет прямого влияния на услуги, предоставляемые на Binance.com“, поскольку Binance Markets Limited является отдельной организацией», — говорится в сообщении.
«Binance является одним из самых важных операторов на быстрорастущем крипто-рынке, предлагая широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, токенами акций. По данным TheBlockCrypto, в прошлом месяце он зафиксировал объемы криптовалютных торгов, эквивалентные 1,5 трлн долл.», — добавляет FT.
Как отмечает издание, при принятии решений по заявкам о регистрации криптовалютных компаний FCA основывается на данных отчетов по контролю и предотвращению отмывания средств и финансированию терроризма.
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