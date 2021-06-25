Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев

На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус (COVID-19) и самоизоляцию от вакцинированных путешественников из Украины.

Об этом сообщает посольство Кипра в Украине в Facebook.

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«С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину», – говорится в сообщении дипмиссии.

При этом путешественники из Украины должны соблюдать следующие условия:

иметь действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной;

получили прививку одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V или Sinopharm ( BBIBP COVID -19) по состоянию на 21 мая и завершили схему вакцинации.

Напомним, Кипр открыл свои границы для всех путешествующих из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года.