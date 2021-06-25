Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев

На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус (COVID-19) и самоизоляцию от вакцинированных путешественников из Украины.
Об этом сообщает посольство Кипра в Украине в Facebook.
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«С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину», – говорится в сообщении дипмиссии.
При этом путешественники из Украины должны соблюдать следующие условия:
Напомним, Кипр открыл свои границы для всех путешествующих из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года.
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