На прошлой неделе НБУ купил на межбанке 128 миллионов долларов, продал — 80 миллионов

Нацбанк на прошлой неделе (22-25 июня) выкупил на межбанке 128 млн долларов, а продал 79,5 млн долл.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Нацбанк с 14 по 18 июня на межбанковском валютном рынке купил 113,8 млн долл. и продал 20 млн долл.
В период с 7 по 11 июня НБУ купил на межбанке 375 млн долл., а в период с 31 мая по 4 июня – 40 млн долл.
Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 947,3 млн долл. продал 169,5 млн долл.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл., продал 3,89 млрд долл.
Напомним, Нацбанк в период 31 мая – 4 июня впервые с марта возобновил покупку валюты на межбанке. Регулятор купил 40 млн долларов.
НБУ не планирует валютные интервенции заранее, ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке являются амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.
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