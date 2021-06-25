0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

На прошлой неделе НБУ купил на межбанке 128 миллионов долларов, продал — 80 миллионов

На прошлой неделе НБУ купил на межбанке 128 миллионов долларов, продал — 80 миллионов

Нацбанк на прошлой неделе (22-25 июня) выкупил на межбанке 128 млн долларов, а продал 79,5 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

О курсе валют, прогнозах экспертов и изменениях на межбанковском валютном рынке мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!

Нацбанк с 14 по 18 июня на межбанковском валютном рынке купил 113,8 млн долл. и продал 20 млн долл.

В период с 7 по 11 июня НБУ купил на межбанке 375 млн долл., а в период с 31 мая по 4 июня – 40 млн долл.

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 947,3 млн долл. продал 169,5 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл., продал 3,89 млрд долл.

Напомним, Нацбанк в период 31 мая – 4 июня впервые с марта возобновил покупку валюты на межбанке. Регулятор купил 40 млн долларов.

НБУ не планирует валютные интервенции заранее, ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке являются амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.