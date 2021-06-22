Межбанк: ралли по курсу доллара продолжаются

Похоже, участники валютного рынка на этой неделе решили проверить свои и чужие нервы на крепость.
После фактически ежедневного массированного роста котировок доллара до пикового уровня продажи 27,56 гривен в четверг и нагнетания ажиотажа – сегодня рынок вдруг резко “прозрел” и котировки американской валюты быстро просели за день на 15 копеек – с утренних 27,48/27,50 гривен до 27,33/27,35 к концу дня. На 9 копеек подешевел и евро – с 32,82/32,84 гривен до 32,72/32,75.
И это при том, что НБУ сориентировался в ситуации и дважды выходил на межбанк с выкупом доллара. В первый раз достаточно долго стоял с покупкой по 27,34 гривны, а затем во второй понизил свой ценник до 27,33.
По факту, НБУ удержал доллар от более существенного падения к уровням начала торгов вторника 22 июня, когда рынок стартовал с отметки 27,24/27,26 гривен за доллар. Получается, что сам Нацбанк сегодня помог доллару все же вырасти за неделю с 27,24/27,26 до 27,33/27,35 гривен с пиковыми значениями еще вчера в пределах 27,56 гривен и ажиотажем на рынке.
Часть участников торгов задается вопросом, почему НБУ не спешил со своими интервенциями и давал курсу расти, а лишь потом выходил на рынок, а сегодня откупал доллар и этим не дал ему возможности просесть до стартовых курсов начала недели.
И зачем были все эти нервотрепки и курсовые ралли в течение вторника-четверга. Не проще ли было сразу со вторника “задавить” курс интервенциями и сократить объем колебаний в течение сессий этой недели, а откупить валюту в моменты ее переизбытка, как это происходило сегодня.
Ход торгов:
С самого утра котировки доллара начали быстро проседать за счет превышения предложения над спросом. К 11:00 доллар подешевел до 27,44/27,46 гривен, а затем быстро упал до 27,385/27,405 к полудню и до 27,355/27,375 к обеду и после него.
После 12 часов на торги вышел НБУ с покупкой по 27,34 гривны и достаточно долго своей котировкой удерживал доллар от дальнейшего проседания. Потом он ушел с межбанка, но затем быстро появился с выкупом по 27,33.
Как результат, котировки застыли с небольшими отклонениями в пределах уровня 27,33/27,35 уже до конца дня.
Главные события 25 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,33 / 27,35
евро – 32,72 / 32,74
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1944 / 1,1945
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