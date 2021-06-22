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Обвал на мировых фондовых рынках. В Нацбанке рассказали, какие последствия для Украины

Обвал на мировых фондовых рынках. В Нацбанке рассказали, какие последствия для Украины

Если произойдет обвал на мировых фондовых рынках, то затронет и Украину. Инвесторы будут выходить из развивающихся рынков. Но степень устойчивости украинской экономики намного выше, чем в 2008-м или 2014 году.

Об этом заявил заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Сологуб в интервью Forbes Ukraine.

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«Во втором квартале 2020 года ВВП упал на 11%, экономика почти перестала работать. Но люди и банковская система гораздо спокойнее пережили кризис, чем в 2014-м, когда экономика падала на 15%. Кредиты гасились, ликвидности хватало, критических дисбалансов не возникло. К новому кризису нас может подтолкнуть не высокая инфляция или курс валюты, а дисбаланс между расходами и доходами бюджета при высокой стоимости заимствований», — пояснил Сологуб.

По его словам, дисбаланс в фискальной сфере создает «теневая» экономика — слишком много денег проходит мимо кассы.

«Разрыв между расходами и доходами нужно финансировать. А это дорого, потому что суверенный кредитный рейтинг у нас низкий. Без поддержки МВФ, который выступает своеобразным зонтиком, нам будет сложно», — пояснил замглавы НБУ.

По его мнению, главное — диверсификация активов.

«Какие сектора окажутся в выигрыше, прогнозировать сложно. Но тренды особо не меняются: автоматизация производства, технологичность, сохранение трудовых ресурсов отрасли, которые смогут перестроиться и соответствовать этим характеристикам, окажутся сильнее других», — пояснил Сологуб.

По материалам Finance.UA
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