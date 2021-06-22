В Беларуси оценили потери от авиабана

Авиаотрасль Беларуси теряет $ 10,3 млн в месяц из-за санкций Запада.
Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Анатолий Сивак на заседании парламента в пятницу, 25 июня.
«В авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, которые связаны с санкциями, оценивают на уровне $ 10,3 млн. Только вынужденный облет территории Украины привел к увеличению общего времени выполнения и значительному росту расходов, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно будет около $ 5 млн», — сообщил Сивак.
По его словам, «перед воздушным транспортом стоит сложная задача — восстановить потери, возникшие не только из-за пандемии, но и из-за ограничений, которые ввели страны ЕС, Великобритания и Украина».
Напомним, 4 июня
21 июня к решению ЕС присоединились еще семь европейских стран. Отметим, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью еще раньше — 25 мая.
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