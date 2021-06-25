Новый тест позволяет выявить COVID-19 на экране смартфона

Медицина, как и технологии, на месте не стоит. Как известно, самый распространенный метод обнаружения COVID-19 – это ПЦР-тест. Ученые придумали новый метод выявления болезни.
В исследовании, опубликованном в eLife и возглавляемом доктором Родриго Янгом (Институт офтальмологии UCL), анализировались мазки с экранов смартфонов, а не непосредственно от людей.
Было обнаружено, что люди, которые имели положительный результат с помощью регулярного ПЦР-теста с назальным мазком, также были положительными при взятии образцов с экранов их телефонов. Новый метод, известный как PoST, обнаружил вирус COVID-19 на телефонах от 81 до 100% заразных людей с высокой вирусной нагрузкой.
Глобальный активный скрининг на COVID-19 по-прежнему является приоритетом, поскольку продолжают появляться новые штаммы, а развертывание вакцинации во многих странах не гарантируется. Однако тестирование стоит дорого и неприятно физически, что является серьезным препятствием на пути к эффективной системе тестирования и отслеживания. Также не стоит забывать, что некоторые медицинские работники неправильно берут мазок, и это имеет серьезные последствия для людей.
Поскольку PoST – это экологический, а не клинический тест, он неинвазивный и менее дорогой, чем традиционный ПЦР-тест. Это означает, что он не только подходит для развертывания в странах с низким уровнем дохода, но также устраняет неудобства, связанные с текущими вариантами тестирования на COVID-19, потенциально увеличивая распространение регулярного тестирования среди населения в целом. Кроме того, отбор проб PoST занимает меньше минуты и не требует медицинского персонала, что также имеет свои преимущества.
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