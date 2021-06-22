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Бывших руководителя и главбуха госпредприятия подозревают в неуплате более 38,8 млн грн налогов

Бывших руководителя и главбуха госпредприятия подозревают в неуплате более 38,8 млн грн налогов

Бывшим исполняющему обязанности председателя правления и главному бухгалтеру публичного акционерного общества в сфере аграрного сектора, 100 процентов акций которого принадлежит государству, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Офис Генпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые в течение марта 2020 года в результате реализации уцененного товара не уплатили в государственный бюджет Украины налог на добавленную стоимость в сумме более 38,8 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

По материалам Finance.UA
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