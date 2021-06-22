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Акции Kernel выведены на украинский рынок

Акции Kernel выведены на украинский рынок

Инвестиционная компания Dragon Capital вывела на украинский рынок акции холдинга Kernel, который является одним из крупнейших операторов на масличном рынке.

Об этом говорится в сообщении «Украинской биржи».

«Dragon Capital вывел акции Kernel на украинский рынок. 24 июня были заключены первые соглашения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания располагает земельным банком в размере более 600 тыс. га — в 2017 году «Кернел» поглотил «Украинские аграрные инвестиции» и завершил реализацию стратегии по увеличению земельного банка.

Предприятия компании производят продукцию под названиями «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Золота». «Кернелу» принадлежат 9 заводов по переработке масличных культур в Украине.

Бизнесмен Андрей Веревский посредством кипрской Namsen Limited контролирует 39,2% «Кернела».

По материалам Фондовый Мир
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