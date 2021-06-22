Акции Kernel выведены на украинский рынок

Инвестиционная компания Dragon Capital вывела на украинский рынок акции холдинга Kernel, который является одним из крупнейших операторов на масличном рынке.
Об этом говорится в сообщении «Украинской биржи».
«Dragon Capital вывел акции Kernel на украинский рынок. 24 июня были заключены первые соглашения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания располагает земельным банком в размере более 600 тыс. га — в 2017 году «Кернел» поглотил «Украинские аграрные инвестиции» и завершил реализацию стратегии по увеличению земельного банка.
Предприятия компании производят продукцию под названиями «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Золота». «Кернелу» принадлежат 9 заводов по переработке масличных культур в Украине.
Бизнесмен Андрей Веревский посредством кипрской Namsen Limited контролирует 39,2% «Кернела».
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