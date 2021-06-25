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Honor оснастит 5G-смартфон X20 SE процессором Dimensity 700

Honor оснастит 5G-смартфон X20 SE процессором Dimensity 700

Бренд Honor, отделившийся от компании Huawei в связи с американскими санкциями, готовит к выпуску новый аппарат среднего уровня с поддержкой сотовой связи 5G — модель с обозначением X20 SE.

Известно, что в основу новинки ляжет процессор MediaTek Dimensity 700. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объём оперативной памяти и вместимость флеш-накопителя пока не раскрываются.

Аппарат получит 6,6-дюймовый дисплей с небольшим отверстием для одинарной фронтальной камеры. Будет применена панель с частотой обновления 90 Гц. Питание обеспечит аккумуляторная батарея с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.

Известно, что для тыльной камеры предусмотрено трёхкомпонентное исполнение. Пока называется разрешение только основного блока — 64 млн пикселей. По всей видимости, он будет дополнен модулем с широкоугольной оптикой, а также датчиком для макросъёмки или получения сведений о глубине сцены.

Официальная презентация Honor X20 SE ожидается во второй половине текущего года. Сведений об ориентировочной цене пока нет.

По материалам 3dnews.ru
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