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Ferrari представила первый в своей истории дорожный суперкар с мотором V6 (фото, видео)

Ferrari представила первый в своей истории дорожный суперкар с мотором V6 (фото, видео)

Ferrari представила новый первый гибридный автомобиль с подзарядкой от сети, так как производитель роскошных спортивных автомобилей, решил переоснащать свой модельный ряд для перехода в электрическую эпоху.

Об сообщается на сайте Ferrari.

296 GTB – третий гибрид Ferrari, запущенный в серийное производство.

Двухместный автомобиль будет стоить 321 000 долларов. Он развивает максимальную скорость свыше 330 км в час.


Фото: ferrari.com

296 GTB будет оснащен 6-цилиндровым (V6) средне-задним турбодвигателем. Двигатель V6 в сочетании с электродвигателем мощностью 122 кВт может производить 830 лошадиных сил. 296 GTB может обеспечить 25 км бесшумной работы только на электричестве.

Первые поставки ожидаются в первом квартале 2022 года, начиная с Европы.


Фото: ferrari.com

296 GTB – третий из трех автомобилей, обещанных Ferrari в этом году. Его первый внедорожник под названием Purosangue ожидается в следующем году.

Ferrari пообещала выпустить первую полностью электрическую модель в 2025 году.

Чтобы вступить в новую эру электрификации, Ferrari выбрала ветерана технологической индустрии Бенедетто Винья своим новым исполнительным директором.

По материалам Фокус
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