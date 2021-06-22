Ferrari представила первый в своей истории дорожный суперкар с мотором V6 (фото, видео)

Ferrari представила новый первый гибридный автомобиль с подзарядкой от сети, так как производитель роскошных спортивных автомобилей, решил переоснащать свой модельный ряд для перехода в электрическую эпоху.
Об сообщается на сайте Ferrari.
296 GTB – третий гибрид Ferrari, запущенный в серийное производство.
Двухместный автомобиль будет стоить 321 000 долларов. Он развивает максимальную скорость свыше 330 км в час.
Фото: ferrari.com
296 GTB будет оснащен 6-цилиндровым (V6) средне-задним турбодвигателем. Двигатель V6 в сочетании с электродвигателем мощностью 122 кВт может производить 830 лошадиных сил. 296 GTB может обеспечить 25 км бесшумной работы только на электричестве.
Первые поставки ожидаются в первом квартале 2022 года, начиная с Европы.
Фото: ferrari.com
296 GTB – третий из трех автомобилей, обещанных Ferrari в этом году. Его первый внедорожник под названием Purosangue ожидается в следующем году.
Ferrari пообещала выпустить первую полностью электрическую модель в 2025 году.
Чтобы вступить в новую эру электрификации, Ferrari выбрала ветерана технологической индустрии Бенедетто Винья своим новым исполнительным директором.
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