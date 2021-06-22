По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (16,954 млн грн и 46,317 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 22), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,37−27,38 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 63,271 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,3700 — 33 333
27,3500 — 10 000
27,3500 — 21 000
27,3500 — 600
27,3500 — 20 000
27,3500 — 888
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,3500 — 15 000
27,3500 — 600
27,3590 — 30 000
27,3600 — 20 000
27,3700 — 25 000
27,3700 — 15 000
27,3700 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3858 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,3292 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве вводят правила для электросамокатовВчера, 16:40 - 1381 11
Для строительства украинского космодрома необходимо 4,8 млрд грн, – глава Госкосмоса13 ч. назад - 721 8
Налоговый комитет Рады поддержал инициативу правительства повысить налоги украинцамВчера, 15:00 - 1971 7
В Украине стало больше безработных5 ч. назад - 348 2
Лоукостер из Саудовской Аравии запустит еще 2 маршрута во ЛьвовВчера, 16:30 - 312 2
Финансисты дали прогноз курса доллара до конца годаВчера, 17:02 - 16652 2
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам (инфографика)Вчера, 13:06 - 3661 1
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВчера, 14:00 - 2512
В Италии распродают дома по 1 евро: где и что можно купитьВчера, 18:33 - 2250
Налоговый комитет Рады поддержал инициативу правительства повысить налоги украинцамВчера, 15:00 - 1971 7
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)2 ч. назад - 82
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысячВчера, 14:10 - 132 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 558
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1269 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1244 10