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Минцифра расширяет перечень админуслуг в ЦПАУ

Минцифра расширяет перечень админуслуг в ЦПАУ

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что скоро 5 миллионов украинцев из 165 общин смогут получать все необходимые услуги в модернизированных ЦПАУ — Дія.Центрах.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Сделать государство комфортным сервисом, человечным и понятным — приоритет Министерства цифровой трансформации. Именно поэтому мы модернизируем и расширяем сеть ЦПАУ. Минцифра уже отобрала 165 общин, которые получат 231 млн грн на развитие ЦПАУ. Благодаря этому 5 миллионов украинцев смогут пользоваться удобными и современными госуслугами», — сказано в сообщении.


Инфографика: Минцифры

В рамках субвенции откроются более 100 Дія.Центров. Постепенно они появятся по всей Украине.

«Первые уже работают — в Житомире и Новых Санжарах. Вскоре откроем в Полтавской, Донецкой, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской областях. А в более чем 50 Дія.Центрах заработают зоны для предпринимателей с бесплатными консультациями — Дія.Бизнес», — добавили в министерстве.

Также Минцифры планирует к 2024 году построить сеть ЦПАУ до более чем 3500. Новые точки доступа будут создавать по двум ключевым критериям: расстояние должно составлять не более 14 км, а время, потраченное на дорогу, — не более 30 минут.

По материалам Finance.UA
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