Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов в/из Киева на праздники

Укрзализныця к долгим выходным ко Дню Конституции Украины назначила 10 дополнительных поездов в и из Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализницы.
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«Учитывая большую популярность железнодорожного транспорта среди туристов и отдыхающих, Укрзализныця назначает дополнительные поезда на долгие выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня», – сказано в сообщении.
В расписание добавили следующие поезда:
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