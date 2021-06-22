Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов в/из Киева на праздники

Укрзализныця к долгим выходным ко Дню Конституции Украины назначила 10 дополнительных поездов в и из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализницы.

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«Учитывая большую популярность железнодорожного транспорта среди туристов и отдыхающих, Укрзализныця назначает дополнительные поезда на долгие выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня», – сказано в сообщении.

В расписание добавили следующие поезда:

поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится из Киева 26 июня в 06:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27;

поезд № 207/208 Ужгород — Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно из столицы можно будет добраться поездом № 239/240 Киев — Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня в 19:58;

поезд № 235/236 Киев — Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15;

поезд № 249/250 Киев — Черновцы будет отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) — 24 и 28 июня в 19:15;

поезд № 767/768 Киев — Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона — 27 и 28 июня в 05:26;

поезд № 223/224 Киев — Одесса отправится из Киева 28 июня в 08:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев — Одесса;

поезд № 222/221 Одесса — Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 01:53. Из Киева он отправится 29 июня в 09:50;