0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

К зиме платежки за «коммуналку» вырастут - эксперты

К зиме платежки за «коммуналку» вырастут - эксперты

Кабмин обнародовал «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 года». Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.

Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко считает безосновательным такой прогноз правительства.

В телеграм-канале Finance_ukr мы рассказываем, как можно экономить на оплате коммунальных услуги. Подписывайтесь, чтобы платить меньше!

«Я не вижу никаких оснований именно для таких расчетов», — заявил он в комментарии для UBR.ua.

Эксперт отметил, что в Украине не изменилась система формирования себестоимости коммунальных услуг. Более того, «не зашли миллиарды долларов для модернизации жилищно-коммунального хозяйства».

«Так откуда тогда монополисты возьмут деньги на модернизацию оборудования, на замену сетей, даже на рост зарплаты, который планирует Кабмин», — задается он риторическим вопросом.

Попенко уверен, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут увеличиваться в среднем до 20% в месяц «и каких-либо оснований в сторону уменьшения нет».

Сопредседатель Фонда экономических стратегий (ФЭС) Дмитрий Марунич назвал объективные предпосылки к росту тарифов «на тепло».

«Почему? Потому что газ дорожает», — заявил он. Отметив, что украинские цены «привязаны» к европейским биржам — «такова реальность».

По его словам, причиной сложившейся ситуации является бездействие властей, ведь в феврале этого года был подписан меморандум с ТКЭ, «но почему-то он не выполняется».

Марунич напомнил, что ТКЭ пообещали компенсировать разницу в цене газа — она превышает 30% – между 6,99 грн/куб.м и фактической входящей «Нафтогаза».

«Насколько мне известно, никто никому ничего не компенсирует. Долги растут. Это факты, которые не требует каких-то дополнительных комментариев», — констатировал он.

По мнению эксперта, одно из объяснений такого положения дел — «отсутствие вменяемой и разумной политики властей в целом». Поэтому уже в ближайший отопительный сезон тарифы на тепло могут вырасти.

«По теплу — если правительство и НКРЭКУ ничего не сделают, тариф может повыситься на 30%. Это безумный сценарий, но он реальный, если ничего не сделать», — спрогнозировал сопредседатель ФЭС.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.