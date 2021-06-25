К зиме платежки за «коммуналку» вырастут - эксперты

Кабмин обнародовал «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 года». Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.
Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко считает безосновательным такой прогноз правительства.
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«Я не вижу никаких оснований именно для таких расчетов», — заявил он в комментарии для UBR.ua.
Эксперт отметил, что в Украине не изменилась система формирования себестоимости коммунальных услуг. Более того, «не зашли миллиарды долларов для модернизации жилищно-коммунального хозяйства».
«Так откуда тогда монополисты возьмут деньги на модернизацию оборудования, на замену сетей, даже на рост зарплаты, который планирует Кабмин», — задается он риторическим вопросом.
Попенко уверен, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут увеличиваться в среднем до 20% в месяц «и каких-либо оснований в сторону уменьшения нет».
Сопредседатель Фонда экономических стратегий (ФЭС) Дмитрий Марунич назвал объективные предпосылки к росту тарифов «на тепло».
«Почему? Потому что газ дорожает», — заявил он. Отметив, что украинские цены «привязаны» к европейским биржам — «такова реальность».
По его словам, причиной сложившейся ситуации является бездействие властей, ведь в феврале этого года был подписан меморандум с ТКЭ, «но почему-то он не выполняется».
Марунич напомнил, что ТКЭ пообещали компенсировать разницу в цене газа — она превышает 30% – между 6,99 грн/куб.м и фактической входящей «Нафтогаза».
«Насколько мне известно, никто никому ничего не компенсирует. Долги растут. Это факты, которые не требует каких-то дополнительных комментариев», — констатировал он.
По мнению эксперта, одно из объяснений такого положения дел — «отсутствие вменяемой и разумной политики властей в целом». Поэтому уже в ближайший отопительный сезон тарифы на тепло могут вырасти.
«По теплу — если правительство и НКРЭКУ ничего не сделают, тариф может повыситься на 30%. Это безумный сценарий, но он реальный, если ничего не сделать», — спрогнозировал сопредседатель ФЭС.
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