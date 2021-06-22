Rozetka готовится к выходу на рынок одной из стран Азии

Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka планирует работать на рынке Узбекистана.

Об этом сообщило местное издание Kapital.uz со ссылкой на подтверждение от компании.

Так, компания уже зарегистрировала в Узбекистане свой логотип и товарный знак “Розетка Лимитед”, а также вариант транслитерации Rozetka Limited.

На момент выхода публикации информация о таких планах отсутствовала на официальных источниках компании, а также на странице Facebook владельца Rozetka Владислава Чечеткина.

Ранее Чечеткин сообщал, что интернет-магазин планирует создать собственную платежную систему для удобства оплаты заказов. Таким образом в компании ищут способы снижения для покупателя цены на такую транзакцию. По состоянию на конец марта Rozetka ожидала выдачи лицензии на осуществление операций.

Напомним, интернет-магазин Rozetka начал работу в 2005 году. По состоянию на август 2020 сайт занимал седьмое место среди самых посещаемых в Украине. Компания имеет отделения во Львове, Киеве, Броварах, Житомире и Одессе.