Rozetka готовится к выходу на рынок одной из стран Азии

Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka планирует работать на рынке Узбекистана.
Об этом сообщило местное издание Kapital.uz со ссылкой на подтверждение от компании.
Так, компания уже зарегистрировала в Узбекистане свой логотип и товарный знак “Розетка Лимитед”, а также вариант транслитерации Rozetka Limited.
На момент выхода публикации информация о таких планах отсутствовала на официальных источниках компании, а также на странице Facebook владельца Rozetka Владислава Чечеткина.
Ранее Чечеткин сообщал, что интернет-магазин планирует создать собственную платежную систему для удобства оплаты заказов. Таким образом в компании ищут способы снижения для покупателя цены на такую транзакцию. По состоянию на конец марта Rozetka ожидала выдачи лицензии на осуществление операций.
Напомним, интернет-магазин Rozetka начал работу в 2005 году. По состоянию на август 2020 сайт занимал седьмое место среди самых посещаемых в Украине. Компания имеет отделения во Львове, Киеве, Броварах, Житомире и Одессе.
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