В деле ПриватБанка сейчас пять подозреваемых - САП

Сейчас в уголовном производстве по ПриватБанку есть пять подозреваемых.

Об этом и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук проинформировал в эфире «Радио НВ».

«Следствие продолжается, сейчас есть пять человек, которым сообщено о подозрении. Но мы не можем анонсировать подозрения. Детали и анонсы — это все тайна следствия», — проинформировал и. о. руководителя САП.

Как сообщалось, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение трем бывшим чиновникам Приватбанка — экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.

По версии следствия, экс-глава правления Приватбанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агрокомпаний по ранее выданным аккредитивам за счет средств Приватбанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что должностные лица Приватбанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.

29 марта НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

12 мая НАБУ объявило в розыск экс-руководство департамента межбанковских операций Приватбанка Елену Бычихину, подозреваемую по делу о растрате 8,2 млрд грн.