Японская Panasonic продала всю свою долю в Tesla в прошлом финансовом году, что помогло ему заработать миллиарды долларов для финансирования новых инвестиций. Об этом со ссылкой на Nikkei сообщает CNBC.
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Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla по цене $21,15 за штуку в 2010 году примерно за 2,4 млрд иен ($21,65 млн). Акция сейчас стоит $679,82 за штуку.
По данным Nikkei, средства от продажи, вероятно, составляют большую часть из 429,9 млрд иен в «выручке от продажи и погашения инвестиций» в отчете о движении денежных средств Panasonic за финансовый год, закончившийся в марте. За год до этого эта цифра составляла 49,13 млрд иен.
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Японский производитель велосипедов и фенов поставляет аккумуляторы для электромобилей Tesla, и продажа не повлияет на это партнерство, заявили в Nikkei.
Представитель Panasonic сказал, что компания не может сразу прокомментировать отчет.
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