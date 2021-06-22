Ограничения на въезд в Германию могут остаться после окончания пандемии

Ограничения на въезд в Германию из зон повышенного риска заражения коронавирусом могут сохраниться даже в том случае, если в стране отменят режим эпидемиологической ситуации на национальном уровне.

Соответствующие поправки к Закону об эпидемиологической защите были приняты бундестагом поздно вечером в четверг, 24 июня, пишет DW.

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Поправки предусматривают, что меры по борьбе с распространением коронавируса можно будет продлить на срок до одного года с момента отмены режима кризисной ситуации.

Ранее, 11 июня, бундестаг решил продлить режим эпидемиологической ситуации в стране еще на три месяца – до сентября. Без этого решения кризисный режим закончился бы 30 июня.

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Напомним, полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Европейский Союз, разрешено въезжать в Германию с 25 июня.