Порядок увольнения в случае сокращения штата

Процедура увольнения работников в связи с сокращением численности или штата в соответствии с требованиями Кодекса законов о труде Украины.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

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Процедура увольнения предусматривает следующие этапы:

уведомление первичных профсоюзных организаций о запланированном сокращении численности или штата работников;

издание приказа о сокращении численности или штата работников;

предупреждение работников о последующем увольнении, предложение перевода на другую работу;

получение согласия выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной организации на увольнение работников;

информирование местного центра занятости о запланированном массовом высвобождении работников;

увольнение работников.

В случае, если работодатель планирует увольнение работников в связи с реорганизацией предприятия, он должен заблаговременно, не позднее чем за три месяца до намечаемых увольнений предоставить первичной профсоюзной организации (при наличии) информацию относительно этих мер, включая информацию о причинах последующих увольнений, количестве и категориях работников, которых это может касаться, о сроках проведения увольнений, а также провести консультации с профсоюзом о мерах по предотвращению увольнений или сведению их количества к минимуму, или смягчению неблагоприятных последствий любых увольнений.

Решение о сокращении штата должно быть оформлено соответствующим приказом. Приказ должен содержать обоснование сокращения штата работников, перечень должностей, количество и категории работников, которые будут исключены из штатного расписания.

Кого могут оставить на работе. При проведении увольнения работников необходимо учитывать ограничения по увольнению отдельных категорий работников и преимущественное право на оставление на работе. Преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда собственник или уполномоченный им орган предлагает работнику другую работу на том же предприятии. Вместе с тем собственник или уполномоченный им орган не обязан предлагать работнику должность высшего уровня.

Увольнение по основаниям сокращения численности или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Не позднее, чем за два месяца до увольнения работников предприятие направляет в Государственную службу занятости отчет о запланированном высвобождении работников. Информирование службы занятости должно проводиться одновременно с уведомлением работников о предстоящем высвобождении.

В десятидневный срок после увольнения работников в Государственную службу занятости направляется отчет о фактическом увольнении работников.

В день увольнения работнику выдаются надлежаще оформленная трудовая книжка и копия приказа об увольнении. Работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка. В случае увольнения работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации (в т. ч. денежной компенсации за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска), производится в день увольнения.

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