Израильская компания предоставит Intel программное обеспечение для запуска 5G

Cellwize будет поставлять Intel ПО, которое значительно ускорит развертывание 5G во всем мире.
Cellwize Wireless Technologies Inc., производитель облачного программного обеспечения и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, которое может помочь ускорить развертывание сетей 5G, заключила соглашение с Intel Corp. о том, что американский технический гигант включит технологию Cellwize в свои микросхемы, поставляемые операторам сотовой связи.
Поскольку сотовые сети переходят от 3G и 4G к более быстрым сетям 5G, для них критически важно запустить свои услуги как можно скорее, чтобы оправдать миллиарды долларов инвестиций, которые они вложили в покупку спектров, инфраструктуры и оборудования 5G. Такое мнение высказал Офир Земер, генеральный директор 8-летней компании.
«5G — большая проблема в мобильных сетях … Все хотят ускорить развертывание 5G, потому что операторы мобильной связи считают, что 5G окажет большое влияние на их потребителей и корпоративных клиентов и позволит им генерировать новые потоки доходов», — сказал он.
Программное обеспечение Cellwize позволяет операторам мобильной связи автоматически запускать сети 5G с минимальным вмешательством вручную.
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