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Израильская компания предоставит Intel программное обеспечение для запуска 5G

Израильская компания предоставит Intel программное обеспечение для запуска 5G

Cellwize будет поставлять Intel ПО, которое значительно ускорит развертывание 5G во всем мире.

Cellwize Wireless Technologies Inc., производитель облачного программного обеспечения и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, которое может помочь ускорить развертывание сетей 5G, заключила соглашение с Intel Corp. о том, что американский технический гигант включит технологию Cellwize в свои микросхемы, поставляемые операторам сотовой связи.

Поскольку сотовые сети переходят от 3G и 4G к более быстрым сетям 5G, для них критически важно запустить свои услуги как можно скорее, чтобы оправдать миллиарды долларов инвестиций, которые они вложили в покупку спектров, инфраструктуры и оборудования 5G. Такое мнение высказал Офир Земер, генеральный директор 8-летней компании.

«5G — большая проблема в мобильных сетях … Все хотят ускорить развертывание 5G, потому что операторы мобильной связи считают, что 5G окажет большое влияние на их потребителей и корпоративных клиентов и позволит им генерировать новые потоки доходов», — сказал он.

Программное обеспечение Cellwize позволяет операторам мобильной связи автоматически запускать сети 5G с минимальным вмешательством вручную.

По материалам internetua.com
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