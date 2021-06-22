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Названа страна с самыми высокими ценами на автомобили

Названа страна с самыми высокими ценами на автомобили

Стало известно, в какой стране дороже всего продаются новые автомобили. Так, по информации Carscoops этой страной является Сингапур.

Отмечается, что в Сингапуре роскошные машины, такие как Porsche Taycan, могут стоить почти 610 тысяч долларов. Даже обычные семейные автомобили, такие как Toyota Prius, могут продавать за более чем 100 тысяч долларов.

Базовая цена на авто в стране невысокая. Например, Volkswagen Polo там стоит 13 423 доллара, но его стоимость может вырасти в четыре раза.

Базовая цена – это OMV. Это стоимость авто до прибавления налогов и сборов. К базовой цене добавляется акцизный сбор, который является дополнительным налогом в размере 20% от OMV. От 13 423 долларов он составляет 2 684 доллара. Также добавляется налог на товары и услуги, который равен 7% от общей суммы акцизного сбора и OMV. Этот налог на Polo составляет 1 127 долларов.

Затем идет дополнительный сбор за регистрацию (ARF). За автомобили, чье OMV ниже 20 тысяч долларов, нужно оплатить дополнительные 100%. Машины, у которых OMV от 20 001 до 50 тысяч долларов, получают еще дополнительных 140%. Для авто, которые имеют OMV более 50 тысяч долларов, нужно оплатить дополнительные 180%. Для каждой модели стоимость считается индивидуально.

Поскольку OMV Polo составляет 13 423 доллара США, его ARF будет также $ 13 423. Если добавить сюда еще акцизный сбор в размере 2 684 доллара и налог на товары и услуги в размере 1 127 долларов, получается, что автомобиль теперь стоит 30 658 долларов. Это вдвое больше, чем базовая стоимость. Однако это еще не все. Для того чтобы управлять машиной, требуется свидетельство о праве собственности (COE). С ним можно ездить на новом транспортном средстве до 10 лет. Свидетельство выдают в ограниченном количестве, поэтому цены могут варьироваться от месяца к месяцу, а тип COE, который вам нужен, зависит от вашего автомобиля.

По материалам ТСН
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