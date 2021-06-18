Онлайн-кредиты под 1500% «годовых»: СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим кредитам

Киберспециалисты СБУ заявили о разоблачении преступной схемы по вымогательству денег у граждан за незаконное оформление на них онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколлекторов пострадали более 60 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возврата. Размер „годовых“ составлял более 1500%», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой. Для этого они привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и применяли к ним психологическое давление.

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Для того чтобы легализовать свою деятельность, участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы фальшивую отчетность по сложившейся задолженности и пени.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, где обнаружили оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров во время звонков с угрозами, почти 50 единиц компьютерной техники, которую участники аферы использовали для администрирования базы жертв схемы и учета псевдодолгов, а также документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

По материалам следствия открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 189 и ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия по делу продолжаются.

Разоблачение и блокирование схемы проводили совместно сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева.