0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Цены на видеокарты стремительно падают из-за запрета майнинга в КНР

Цены на видеокарты стремительно падают из-за запрета майнинга в КНР

Запрет майнинга криптовалют на территории Китая привел к резкому падению цен на видеокарты.

Об этом сообщает издание scmp.com.

Модель Nvidia Quadro P1000 раньше продавалась за 2429 юаней ($375). Пика цена достигла в мае этого года и составила по почти 3000 юаней ($463).

Видеокарта Asus RTX3060, более продвинутая, чем выше описанная, резко подешевела до 4699 юаней ($725), а раньше за нее просили 13 499 юаней ($2084).

Читайте также: Майнеры скупили около 25% видеокарт от общего объема рынка

Графические карты, которые обычно используются для видеоигр, являются важным аппаратным компонентом для майнинга криптовалюты, потому как предоставляют дополнительные вычислительные мощности и тем самым обеспечивают хеширование и сложные вычисления для создания большего количества цифровой валюты и проверки транзакций в блокчейне. Чем большей вычислительной мощностью управляет майнер, тем больше у него шансов превзойти других добытчиков, добавляя все новые и новые блоки в цепочку и получая вознаграждение.

Падение цен произошло после того, как юго-западная провинция Сычуань, которую облюбовали майнеры, отключила фермы, лишив их источника энергии, хотя ранее местные регулирующие органы обещали добытчикам крипты не отключать фермы в течение лета. Стоит отметить, что ни один из крупных центров добычи биткойнов в Китае не избежал жестких мер, предпринятых Пекином, из-за чего стоимость криптовалюты упала более чем на 40% в мае 2021 года. Внутренняя Монголия, Синьцзян и Сычуань привлекали майнеров за счет дешевой электроэнергии, но теперь в этих провинциях запрещены любые операции с диджитал-валютой.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.