Цены на видеокарты стремительно падают из-за запрета майнинга в КНР

Запрет майнинга криптовалют на территории Китая привел к резкому падению цен на видеокарты.
Об этом сообщает издание scmp.com.
Модель Nvidia Quadro P1000 раньше продавалась за 2429 юаней ($375). Пика цена достигла в мае этого года и составила по почти 3000 юаней ($463).
Видеокарта Asus RTX3060, более продвинутая, чем выше описанная, резко подешевела до 4699 юаней ($725), а раньше за нее просили 13 499 юаней ($2084).
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Графические карты, которые обычно используются для видеоигр, являются важным аппаратным компонентом для майнинга криптовалюты, потому как предоставляют дополнительные вычислительные мощности и тем самым обеспечивают хеширование и сложные вычисления для создания большего количества цифровой валюты и проверки транзакций в блокчейне. Чем большей вычислительной мощностью управляет майнер, тем больше у него шансов превзойти других добытчиков, добавляя все новые и новые блоки в цепочку и получая вознаграждение.
Падение цен произошло после того, как юго-западная провинция Сычуань, которую облюбовали майнеры, отключила фермы, лишив их источника энергии, хотя ранее местные регулирующие органы обещали добытчикам крипты не отключать фермы в течение лета. Стоит отметить, что ни один из крупных центров добычи биткойнов в Китае не избежал жестких мер, предпринятых Пекином, из-за чего стоимость криптовалюты упала более чем на 40% в мае 2021 года. Внутренняя Монголия, Синьцзян и Сычуань привлекали майнеров за счет дешевой электроэнергии, но теперь в этих провинциях запрещены любые операции с диджитал-валютой.
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