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Майнеры скупили около 25% видеокарт от общего объема рынка

Майнеры скупили около 25% видеокарт от общего объема рынка

Аналитики Jon Peddie Research (JPR) в свежем исследовании оценили влияние майнеров на сегмент дискретных видеокарт (add-in boards) в первом квартале 2021 года.

В качестве отправной точки аналитики взяли коэффициент, отражающий соотношение проданных дискретных GPU и других комплектующих персональных компьютеров. Аналитики утверждают, что если обычно распределение составляет 25% (видеокарты) и 75% (комплектующие), то в январе-марте 2021 года оно составило аномально высокие 50 на 50.

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По оценке JPR, этот 25% перевес в структуре поставок и есть влияние майнеров. В количественном выражении это более 700 тысяч игровых видеокарт высшего и среднего сегментов, а в денежном — более 500 миллионов долларов.

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Оценка JPR не учитывает майнеров, которые оптом скупают готовые ПК. Кроме того, есть еще спекулянты, которые приобретают видеокарты для дальнейшей перепродажи с наценкой. Кроме того, майнеры и спекулянты – не единственные факторы стремительного повышения цен на видеокарты, наблюдающегося с конца 2020 года. Свою лепту внесла пандемия и повышенный спрос на персональные компьютеры и другую электронику. Только с начала 2021 года основные компоненты видеокарт, такие как микросхемы памяти GDDR6, регуляторы напряжения и конденсаторы, подорожали на 70%.

По материалам ITC.ua
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