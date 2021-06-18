Майнеры скупили около 25% видеокарт от общего объема рынка

Аналитики Jon Peddie Research (JPR) в свежем исследовании оценили влияние майнеров на сегмент дискретных видеокарт (add-in boards) в первом квартале 2021 года.
В качестве отправной точки аналитики взяли коэффициент, отражающий соотношение проданных дискретных GPU и других комплектующих персональных компьютеров. Аналитики утверждают, что если обычно распределение составляет 25% (видеокарты) и 75% (комплектующие), то в январе-марте 2021 года оно составило аномально высокие 50 на 50.
Кстати, больше актуальных новостей про криптовалютый финтех – в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫
По оценке JPR, этот 25% перевес в структуре поставок и есть влияние майнеров. В количественном выражении это более 700 тысяч игровых видеокарт высшего и среднего сегментов, а в денежном — более 500 миллионов долларов.
Читайте также: Nvidia заработала $175 млн на майнерах
Оценка JPR не учитывает майнеров, которые оптом скупают готовые ПК. Кроме того, есть еще спекулянты, которые приобретают видеокарты для дальнейшей перепродажи с наценкой. Кроме того, майнеры и спекулянты – не единственные факторы стремительного повышения цен на видеокарты, наблюдающегося с конца 2020 года. Свою лепту внесла пандемия и повышенный спрос на персональные компьютеры и другую электронику. Только с начала 2021 года основные компоненты видеокарт, такие как микросхемы памяти GDDR6, регуляторы напряжения и конденсаторы, подорожали на 70%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 13156 8
Леса в Украине: сколько денег тратили на восстановление в последние 10 летПозавчера, 20:34 - 397 5
80% украинцев уверены, что проиграют судебное дело более богатому человеку (опрос)Вчера, 15:32 - 333 3
93% жителей США хотят расплачиваться криптой (опрос)Вчера, 06:05 - 481 3
В мире запустили уже более 160 коммерческих сетей 5GПозавчера, 23:10 - 187 3
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 13156 8
Как часто можно брать отпуск за свой счет — ГострудаВчера, 08:10 - 10277
Что препятствует продаже квартирыВчера, 10:36 - 3423 2
Зарплата украинцев в 2021 году за сбор ягод в ПольшеВчера, 10:50 - 2691
Уоррен Баффет объяснил, почему платит мизерные налогиВчера, 13:31 - 2408 2
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 492
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 944 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1009
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1333
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 711