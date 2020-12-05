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Nvidia заработала $175 млн на майнерах

Nvidia заработала $175 млн на майнерах

NVIDIA опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2021 финансового года — компания заработала $4,73 млрд. Это на 57% больше, чем годом ранее. Выручка игрового подразделения $2,27 млрд — она выросла на 37%.

Игровое подразделение NVIDIA заработала больше благодаря поставкам железа для Nintendo Switch, запуску новой линейки видеокарт RTX 30 и продаже этих карт майнерам.

По данным финансовых аналитиков из RBC Captial Markets и Barrons, NVIDIA продала майнерам Ethereum видеокарт GeForce RTX 30 на сумму не менее $175 млн.

Митч Стивс, аналитик RBC Capital Markets считает, что майнеры закупили обновленные видеокарты для обновления сети блокчейна Ethereum 2.0. Изначально он предполагал, что NVIDIA заработает на майнерах около $150 млн.

Видеокарты серии RTX 30 до сих пор трудно найти в продаже. Дженсен Хуанг, CEO NVIDIA, говорил, что дефицит видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 продлится до 2021 года. Это связано с «феноменальным спросом».

По материалам internetua.com
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