ВР готовится усилить уголовную ответственность в сфере градостроительства

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности состоялось первое заседание Рабочей группы по наработке согласованной концепции и подготовке текста законопроекта по совершенствованию положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Возглавляет рабочую группу заместитель председателя комитета, народный депутат Украины Максим Павлюк. В ее состав также вошли заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, представители Верховного суда, Минюста, Минприроды, Минкульта, ГИАГ, ГБР, НАБУ и Нацполиции.

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«Рабочая группа должна наработать текст проекта закона с целью его дальнейшей регистрации в Верховной Раде Украины», – сообщила Наталья Козловская.

Решение о создании Рабочей группы было принято на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности 16 июня 2021 года.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил о том, что Верховная Рада зарегистрировала законопроекты, необходимые для реформы в сфере градостроительства.