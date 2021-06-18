НБУ изменил подходы к оценке кредитного риска

Нацбанк вводит новые подходы к оценке кредитного риска по специализированным видам кредитования, к которым относятся проектное, объектное финансирование и финансирование сооружения/приобретения недвижимого имущества, генерирующего доход.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что это даст: обновленные требования совершенствуют действующие подходы к оценке кредитов под инвестиционные проекты, установленные Положением об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденным постановлением Правления НБУ от 30 июня 2016 года № 351 (с изменениями).

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“Оценка таких кредитов не может быть проведена по стандартной модели, определенной Национальным банком для юридических лиц, ведь источник их погашения – будущие денежные потоки от реализации проекта. Следовательно, на момент выдачи таких кредитов отсутствуют релевантные фактические финансовые данные заемщика, которые можно использовать для оценки вероятности дефолта (PD) по стандартной методологии”, – отмечают в НБУ.

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По обновленной методологии определение класса должника по специализированному кредиту будет происходить с применением многофакторной модели, которая включает как количественные показатели, так и качественные характеристики, которые отражают финансовые показатели проекта, риски его реализации, устойчивость инициатора проекта и уровень защиты интересов банка-кредитора.

Введение новых требований по оценке специализированных кредитов будет происходить поэтапно:

до 20 сентября 2021 года – разработка/доработка банками внутрибанковских положений;

по состоянию на 01 ноября 2021 года и на 01 декабря 2021 года – расчет кредитного риска в тестовом режиме с информированием Национального банка по установленной форме о результатах расчета;

начиная с 31 декабря 2021 года – расчет в соответствии с обновленными требованиями Положения № 351 размера кредитного риска по специализированным кредитам (по кредитам, предоставленным после 01 октября 2021 года);

до 31.12.2022 года – переход к расчету размера кредитного риска по инвестиционным кредитам, предоставленным до 01 октября 2021 года, с использованием модели оценки специализированного кредитования.

В течение этого переходного периода банкам предоставляется право:

применять во время определения значения PD должника – юридического лица порядок, предусмотренный для оценки инвестиционных проектов, или порядок, предусмотренный для Z-модели;