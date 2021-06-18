НБУ изменил подходы к оценке кредитного риска

Нацбанк вводит новые подходы к оценке кредитного риска по специализированным видам кредитования, к которым относятся проектное, объектное финансирование и финансирование сооружения/приобретения недвижимого имущества, генерирующего доход.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Что это даст: обновленные требования совершенствуют действующие подходы к оценке кредитов под инвестиционные проекты, установленные Положением об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденным постановлением Правления НБУ от 30 июня 2016 года № 351 (с изменениями).
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“Оценка таких кредитов не может быть проведена по стандартной модели, определенной Национальным банком для юридических лиц, ведь источник их погашения – будущие денежные потоки от реализации проекта. Следовательно, на момент выдачи таких кредитов отсутствуют релевантные фактические финансовые данные заемщика, которые можно использовать для оценки вероятности дефолта (PD) по стандартной методологии”, – отмечают в НБУ.
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По обновленной методологии определение класса должника по специализированному кредиту будет происходить с применением многофакторной модели, которая включает как количественные показатели, так и качественные характеристики, которые отражают финансовые показатели проекта, риски его реализации, устойчивость инициатора проекта и уровень защиты интересов банка-кредитора.
Введение новых требований по оценке специализированных кредитов будет происходить поэтапно:
В течение этого переходного периода банкам предоставляется право:
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