Услугу єМалятко уже можно получить в более чем 1500 точках доступа

Количество точек доступа, где можно получить услугу єМалятко, возросло до более чем 1500 — это 838 ЦПАУ (включая ВРМ и терподразделения), 76 роддомов, 587 отделов ГРАГС. А услугу предоставляют более 5000 администраторов.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Еще год назад, чтобы получить все необходимые услуги для малыша, родителям приходилось тратить до 10 дней на посещение различных госучреждений. Сегодня заказать до 9 услуг в 1 можно за 15 минут», – сказано в сообщении.

Администраторы обязательно проходят обучение и только после успешного тестирования могут предоставлять комплексную услугу єМалятко.

Учебная программа помогает новым администраторам не только разобраться, как работает сфера предоставления админуслуг, но и перенять опыт, лучшие практики и ценности.

«79% заявлений на получение свидетельства о рождении в Украине подаются через єМалятко. Мы постоянно работаем над усовершенствованием услуги. В течение последних четырех недель 100% родителей довольны сервисом. Это самый высокий показатель качества предоставления госуслуг и результат работы тысячи людей, которые ежедневно делают государственные сервисы лучше», — отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.